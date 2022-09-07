Мошенницы под видом соцработников украли 100 тыс рублей у пенсионера под Тайшетом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Тайшетском районе полицейские расследуют дело о краже крупной суммы у пенсионера. Как рассказал потерпевший, к нему домой пришли три незнакомые женщины в медицинских масках. Они представились социальными работниками и попросили впустить их в квартиру, чтобы рассказать 96-летнему сибиряку о положенных ему выплатах. Однако после их визита у мужчины пропали 100 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения женщин, - отметили в ведомстве. - Граждан, располагающих какими-либо сведениями, способствующими раскрытию преступлений, полиция просит обращаться по телефонам 102 или 02.

Следственным отделом по Тайшетскому району возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в хранилище либо жилище". Лжесоцработникам грозит до 5 лет колонии.

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