Университет «Синергия» планирует открыть представительство в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Университет «Синергия» планирует открыть в Иркутской области представительство частного вуза и реализовывать образовательные программы для управленческих команд, а также бесплатные программы обучения для детей. Об этом сообщают в пресс-служб правительства региона.

- Корпорация «Синергия» также реализует инвестпроекты в туристическом секторе, поэтому глава региона презентовал президенту Корпорации Вадиму Лобову площадку ОЭЗ «Ворота Байкала». Компания рассмотрит возможность создания в регионе глэмпинга, - отметили в правительстве Иркутской области.

Также губернатор отметил, что работа «Синергии» на территории Приангарья даст возможность как обучения молодежи, так и развития кадрового потенциала региона и его переподготовки, в том числе управленческого.

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