Игорь Кобзев рассказал о цифровом развитии Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Цифровое развитие - одна из общих целей для всей страны. О том, что делается для этого в Приангарье, во время Восточного экономического форума рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что Иркутская области - в числе регионов-лидеров по переходу на отечественное программное обеспечение.

- К 2023 году на него должны полностью перейти органы власти, - отметил Игорь Кобзев. - Также в Приангарье особое внимание уделяется вопросам информационной безопасности, поддерживается IТ-отрасль.

Также в регионе активно переводят в электронный формат социально значимые услуги. Так, с начала 2022 года почти треть от числа всех заявлений, поданных на получение пособий, выплат, льгот и других услуг, были поданы сибиряками, не выходя из дома.

Не менее важно и устранение так называемого цифрового неравенства: даже отдаленные, глухие деревни стараются обеспечить устойчивой сотовой связью и интернетом.

- Вместе с этим жители Иркутской области получат доступ к онлайн-образованию, телемедицине, заказам товаров и услуг, дистанционному получению государственных и муниципальных услуг, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко ответил, что в Иркутской области одни из самых высоких в стране показателей по покрытию территории связью. И добавил, что регионы должны готовить кадры для цифровой экономики.