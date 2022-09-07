Супруги из Иркутской области зарезали знакомого и подожгли его квартиру. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области

Супругов из Железногорска-Илимского обвиняют в убийстве. По версии следствия, 37-летний мужчина и его 25-летняя жена были в гостях у своего знакомого. Компания выпивала и общалась, когда пара, сговорившись, решила убить 57-летнего хозяина квартиры ради денег. Сибиряк несколько раз ударил приятеля ножом, из-за чего тот погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Далее супруги забрали около 30 тысяч рублей, банковскую карту и иное имущество потерпевшего, после чего скрылись с места преступления, - рассказали в ведомстве. -

Спустя несколько дней подозреваемые вернулись в квартиру, облили входную дверь и лестничные марши подъезда бензином и подожгли.

По горячим следам злоумышленники были задержаны полицейскими. По ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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