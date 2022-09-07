Транспортно-логистический центр построят в Иркутской области

Транспортно-логистический центр построят в Иркутской области. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали губернатор Игорь Кобзев и член Совета директоров ООО «Транс Синергия» Мария Сурина. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Реализация проекта по строительству транспортно-логистического центра позволит существенным образом улучшить ситуацию с логистикой грузов в Иркутской области в сфере товарообмена с другими регионами Российской Федерации и поставки импортных грузов, а также развития экспортного потенциала производителей Иркутской области, – сказал глава региона.

Центр намерены построить в Ангарском городском округе. Проект предполагает строительство контейнерно-контрейлерных терминалов и складского комплекса класса А, мульти-температурного склада и объектов linht-industy. Таким образом будет создано 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций составляет – 2 млрд рублей на первом этапе и 3 млрд рублей в последующее расширение.

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