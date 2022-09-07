Суд расторг договор аренды помещений ТЭЦ в Слюдянском районе под майнинговую ферму Фото: Евгения ГУСЕВА

Арбитражный суд Иркутской области признал недействительной сделку об аренде помещений ТЭЦ в Слюдянском районе компанией, которая отдала часть из них под майнинговую ферму. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- Учитывая, что предметом договора являлось имущество для оказания услуг по централизованному теплоснабжению и горячему водоснабжению, эксплуатируемое более 5 лет, оно должно предоставляться субъектам хозяйственной деятельности исключительно по концессионному соглашению, - отметили в ведомстве.

Владельцев майнинговых машин обязали забрать аппаратуру из помещений ТЭЦ.

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