Узнать о готовности дома к отопительному сезону в Иркутской области можно онлайн

Узнать о готовности дома к отопительному сезону жители Иркутской области могут онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье статус готовности дома к отопительному сезону можно узнать в онлайн-режиме. Для этого необходимо зайти на сайт "Иркутскэнергосбыта" и перейти в раздел: "Подготовка к отопительному периоду"- "Результаты подготовки к отопительному периоду". Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Далее нужно ввести интересующий адрес: город, название улицы и номер дома, в поисковой строке. В открывшемся окне будет указана оценка готовности дома к зиме и выявленные нарушения, при их наличии. В случае неудовлетворительной готовности дома к зиме, собственники имеют право требовать устранение выявленных нарушений с обслуживающей организации: управляющая компания, ТСЖ, ЖСК, которая проводит подготовку дома к отопительному периоду.

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