За сутки коронавирус подтвердился у 1065 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приангарье 7 сентября возросло до 322 125. За последние сутки диагноз подтвердился у 1 065 жителей. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Лечение в больницах региона проходят 772 зараженных, это на 8 пациентов больше, чем накануне, 6 сентября, - отмечают в оперштабе. - Справились с коварной болезнью 308 489 человек. 826 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки.

За все время инфекция забрала жизни 8 732 жителей региона. Умер от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 777 человек.

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