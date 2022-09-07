Запрет продажи алкоголя будет действовать 10 сентября в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Запрет продажи алкоголя 10 сентября в Иркутске введут в день юбилея Приангарья из-за народных гуляний и празднования. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение продажи алкоголя 10 сентября в Иркутске в день юбилея

- Ограничения распространятся на места проведения массовых мероприятий. В частности, с 9.00 до 23.00 будет запрещена продажа спиртосодержащей продукции в районе площади имени Графа Сперанского и сквера имени Кирова, - уточнили в администрации города.

Таким образом, запрет продажи алкоголя 10 сентября в Иркутске коснется магазинов и супермаркетов в центре города.

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