В Иркутской области засадили почти 102 тысячи гектар деревьев для восстановления лесов

Всего нужно засадить 134,5 тысячи гектаров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области на 2022 год была запланирована кампания восстановления лесов. К началу сентября план выполнили почти на 76%, засадив 101,9 тысячи гектаров деревьев. Всего нужно охватить территорию в 134,5 тысячи гектаров. Для достижения годового норматива заготовили более 16 тонн семян. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Этого количества материала достаточно для возобновления лесов на землях лесного фонда в 2022 и 2023 годах. Однако ежегодно потребность в посадочном материале, особенно с закрытой корневой системой, возрастает. Поэтому сейчас разрабатывается проект создания тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, - заявил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Отметим, работы проходят в рамках национального проекта "Экология".

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