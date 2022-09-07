При этом в некоторых районах будут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на 8 сентября в Иркутске обещает быть жаркой: синоптики обрадовали горожан известиями о температуре в +31 градус. "Погодные качели" сделали еще одно колебание в сторону потепления. Рассказываем, чего ожидать иркутянам и жителям области

Погода на 8 сентября в Иркутске

- Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с, температура ночью +10,+12°, днём +28,+30°, - пообещали в Гидрометцентре Приангарья.

Атмосферное давление в Иркутске в норме - составляет 715 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 8 сентября будет не такой радужной. Синоптики предупредили и о дождях, и об ураганном ветре.

Ночью и днем в некоторых территориях региона пройдут дожди. При этом средняя температура воздуха составит +22 градуса. Однако, насладиться теплом не позволит сильный ветер, порывы которого достигнут 20 метров в секунду.

Также специалисты предупредили о заморозках, которые нароют северную часть Иркутской области ночью с 7 на 8 сентября. Такая ожидается погода на 8 сентября в Иркутске и области.