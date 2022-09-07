В Иркутской области через суд добились обеспечения сироты-инвалида тестами на сахар

Суд поддержал прокуратуру и отверг апелляцию ответчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Девочка-инвалид, которая осталась без попечителя, нуждалась в регулярном контроле саха в крови. Для этого ей требовалось минимум 4 теста в сутки. По закону, предоставить их должна была организация за счет государства. Однако, ребенок остался без медпомощи. Тогда прокуратура составила иск и направила его в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Тулунский городской суд требования прокурора удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда также поддержала требования прокуратуры, оставив без изменения решение суда первой инстанции, и без удовлетворения - апелляционную жалобу ответчика, не согласившегося с судебным актом, - поделились новостями в прокуратуре.

Теперь вопрос обеспечения ребенка всем необходимым стоит на контроле правоохранительных органов.

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