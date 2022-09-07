Фото: Байкальский филиал ФГБУ "Единая геофизическая служба РАН"

Землетрясение на севере Бурятии 7 сентября зарегистрировали сейсмологи из Иркутска и незамедлительно сообщили местным жителям. Толчки начались в 04:21 по Гринвичу - это 12:21 по иркутскому времени. Примерный эпицентр находится около поселка Северомуйск, Муйский район Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

- Энергетический класс землетрясения 9.7, - рассказали в организации.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о толчках земли на Байкале в Иркутской области, которые произошли 6 сентября. Землетрясение иркутские сейсмологи зафиксировали в 21.33 по местному времени 5 сентября. Эпицентр был в акватории озера, недалеко от острова Ольхон. Оценили его в 3 балла.

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