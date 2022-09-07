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Происшествия7 сентября 2022 9:00

В Иркутске на улице Байкальской водитель микроавтобуса сбил маленькую девочку

Ребенка отвезли в больницу, сейчас ищут ее родителей
Дарья БОЛЕСОВА
Прокуратура уже начала проверку

Прокуратура уже начала проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МВД и прокуратуре Иркутской области сообщили о ДТП, которое произошло 7 сентября в Иркутске. На улице Байкальской водитель автомобиля сбил маленькую девочку, которая пересекала дорогу в одиночестве. Ребенка отвезли в больницу с травмами. Ее личность устанавливают.

- По предварительным данным, 07.09.2022 в дневное время на ул. Байкальской г. Иркутска водитель микроавтобуса допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. С полученными травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение. Личность пострадавшей и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказали в прокуратуре Приангарья.

Неизвестно, сколько лет девочке. Также не понятно, где ее родители, и почему ребенок самостоятельно без присмотра переходил дорогу. Судя по фрагменту фотографии сотрудников МВД, девочка младше 14 лет.

Если вы узнали своего ребенка или родственника по этой одежде, сообщите в полицию

Если вы узнали своего ребенка или родственника по этой одежде, сообщите в полицию

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура начала проверку. Сотрудники полиции также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Сейчас известно, что за рулем микроавтобуса находился 36-летний мужчина.

Детали уточняются.