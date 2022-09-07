210 самолетов МС-21, которые производят в Иркутске, поставят "Аэрофлоту". Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Импортозамещение в действии. До 2030 года "Аэрофлот" намерен приобрести 339 отечественных лайнеров, из них 210 - это самолеты МС-21, которые производят в Иркутске. Соглашение об этом подписали во время Восточного экономического форума.

- На смену Boeing и Airbus придут пассажирские лайнеры отечественного производства, - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. - Флагманом в парке «Аэрофлота» станет именно МС-21 - это гордость нашего авиастроения, в нем использованы инновационные конструкторские решения, которые оценят и летчики, и пассажиры.

Первые шесть самолетов планируют поставлять перевозчику с 2024 года. Глава Приангарья Игорь Кобзев пояснил, что Иркутский авиазавод, где выпускают МС-21, - один из ведущих в стране.

- Завод ведет плодотворное сотрудничество с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом по подготовке инженеров, а также в плане исследований и новых технологий, - сказал губернатор. - Обеспечение предприятия заказами - это развитие производства, дополнительные рабочие места и налоги в бюджеты всех уровней.