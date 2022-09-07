Жители города уже привыкли к постоянным отключениям воды и света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды в Иркутске с 8 сентября по 13 сентября анонсировал оператор городских теплосетей. В организации предупредили жителей всех четырех округов города, что на горячую воду сейчас рассчитывать не стоит. Конечно, не везде - отключение будет точечным. По каким адресам не будет горячей воды, и что намерен делать оператор в это время, рассказывает "КП-Иркутск".

Отключение горячей воды в Иркутске с 8 сентября

Причиной отключения горячей воды стали сразу и ремонтные, и строительные, и профилактические работы сразу по многим объектам.

- В некоторых домах Иркутска будет ограничено горячее водоснабжение или обеспечивается по тупиковой схеме по одному из двух трубопроводов тепловой сети (будет отсутствовать циркуляция во внутридомовой системе теплоснабжения), для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы не допустить аварийной ситуации. В домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды, - рассказали в организации.

В итоге, воды не будет в четырех округах - Ленинском, Правобережном, Октябрьском и Свердловском. Отключение горячей воды в Иркутске с 8 сентября затронет значительную часть Правобережного округа.

Оператор теплосетей дал подробные таблицы со всеми адресами отключения.

Отключение затронет четыре территории в черте города

Таблицы предоставил оператор городских теплосетей

Больше всего "пострадают" жители Правобережного района

Необходимо провести строительные работы, чтобы трубы не прорвало зимой