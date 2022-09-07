Единую цифровую платформу в сфере здравоохранения создадут в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев во время Восточного экономического форума назвал главные направления работы в сфере здравоохранения в регионе.

Так, губернатор подчеркнул, что важно использовать типовые проекты при возведении медучреждений - это помогает оптимизировать затраты и быстро решать вопросы. При этом территориям нужно обмениваться опытом. Кроме того, Игорь Кобзев обратил внимание на необходимость создания единой цифровой платформы - в Приангарье уже на такую переходят. Благодаря этому эффективность работы поднимется.

- Единая цифровая платформа в сфере здравоохранения региона свяжет информационные системы всех медицинских организаций, позволяя вести электронные медицинские карты и регистры, - отметил губернатор.

Первый заместитель Министра здравоохранения России Виктор Фисенко отметил, что практики внимательно рассматриваются.

- Игорь Иванович - тот губернатор, который, наверное, чаще всего появляется в Минздраве, для того чтобы обсудить проблемы и заручиться методологической поддержкой, в том числе в том, насколько правильно выбран проект, - сказал Виктор Фисенко.

На форуме обсудили и другие важные для здравоохранения вопросы: особенности инфраструктурных проектов, обеспечение доступности первично-медицинской помощи, кадровую политику и поддержку специалистов, импортозамещение.