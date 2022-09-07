Синоптики прогнозируют заморозки в Иркутской области 8 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заморозки на севере Иркутской области 8 сентября пообещали синоптики Приангарья. В ГУ МЧС региона объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. При этом подобная ситуация сложится в основном в северных территориях области. В самом Иркутске температура ночью не опустится ниже нуля.

Заморозки на севере Иркутской области 8 сентября

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября местами по области ожидаются заморозки до -5°, днем - западный, северо-западный ветер до 18-23 м/с, - рассказали в МЧС.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что синоптики обрадовали жителей Иркутска известиями о температуре в +31 градус. "Погодные качели" сделали еще одно колебание в сторону потепления. И ветер в центре Приангарья будет не такой сильный - всего 6-11 метров в секунду.

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