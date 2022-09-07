В Иркутской области продолжают восстанавливать лес по нацпроекту «Экология». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На начало сентября в Иркутской области восстановили лес на площади 101,9 тысяч гектаров - это 75,8% от годового плана. Всего восстановят 134,5 тысячи гектаров. Работы ведутся по нацпроекту «Экология».

Подготовлено 16,06 тонн семян: 15,7 тонн - сосна, остальное - ель и лиственница. Кроме того, в лесопитомниках Приангарья выращивается 45,7 миллионов саженцев с закрытой и открытой корневой системой.

- Этого количества материала достаточно для восстановления тайги на землях лесного фонда в 2022 и 2023 годах, - прокомментировал министр лесного комплекса Приангарья Владимир Читоркин. - Однако ежегодно потребность в посадочном материале, особенно с закрытой корневой системой, возрастает. Поэтому сейчас разрабатывается проект создания тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой на базе Мегетского лесопитомника.

Предполагается, что в комплексе будет выращиваться до 5 миллионов сеянцев в год, а в перспективе - в два раза больше.

Напомним, летом во время Петербургского международного экономического форума глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал соглашение об информационном взаимодействии с ООО "Удан" при строительстве тепличного комплекса, где будут выращивать саженцы с закрытой корневой системой.