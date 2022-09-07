В Иркутске ищут горожан, которые облили желто-синей краской мусоровоз с наклейкой "Z"

Фото: РТ-НЭО Иркутск

В пресс-службе РТ-НЭО Иркутск попросили помощи у очевидцев происшествия. Неизвестные граждане облили спецтехнику компании желто-синей краской. Подтекст очевиден, особенно учитывая факт, что на мусоровозе была наклейка "Z".

- Инцидент произошел около 10-00 по адресу ул. Лермонтова, д. 134/1. Очевидцев происшествия просим позвонить на горячую линию регионального оператора, - обратились к журналистам в организации.

Также передать информацию можно в социальных сетях компании, написав сообщение официальному аккаунту.

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