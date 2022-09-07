В Иркутске открыли благоустроенный сквер на остановке "Школьная"

В 2022 году благоустроят Комсомольский парк Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили об открытии обустроенного сквера около остановки общественного транспорта "Школьная". Он вошел в ряд объектов благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды".

- В сквере установили стелу. На территории сделали дорожки и велопарковки, современное освещение, скамейки и урны. В рамках благоустройства провели озеленение: высадили ясени, клены, сирени и кустарники, - рассказали в мэрии.

Остановка находится в Ново-Ленино, о проведении ремонтных работ на территории сквера попросили местные жители.

Напомним, в 2022 году в Иркутске планируют благоустроить 12 общественных мест Среди них скверы в переулке Волконского и перед бассейном "Изумруд", Нижняя набережная, парк Комсомольский и т.д.