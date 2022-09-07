Родителям Иркутска рассказали, как отучить ребенка от привычки грызть ногти

При запущенном случае лучше обратиться к психологу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проблема вредных привычек у детей всегда является актуальной, в особенности для их родителей. Они хотят избавить своих чад от того, что пагубно на них влияет. В ряду подобных привычек есть и поедание ногтей, которым страдают очень многие дети. Часто, чтобы сконцентрироваться, они тянут пальцы в рот. Только вот предупреждение о том, что в организме могут появиться паразиты, их не страшит. Как отучить своего ребенка грызть ногти, рассказала психотерапевт Наталья Наумова журналистам NEWS.ru.

- Иногда дети просто задумаются, волнуются или переживают и в этот момент могут грызть ноготь. Для них это четкое продолжение взаимоотношения с материнской грудью. Это способ успокоиться, - объяснила причины женщина.

Она предложила альтернативу: можно попросить ребенка побегать или попрыгать, чтобы избавиться от излишек энергии. Если же у него есть потребность именно что-то погрызть, вместо пальцев нужно дать баранку или чупа-чупс.

Но если и это не помогло, лучше обратиться к психологу.