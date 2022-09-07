Иркутянам представили на суд мнение хирурга о самом брутальном актере Голливуда

Женщина назвала еще два топовых актера Голливуда Фото: Иван МАКЕЕВ

Пластический хирург Виктория Блинова высказала мнение о том, кто из актеров Голливуда является самым брутальным и желанным для женщин. При этом ему не помещали небольшие корректировки лица, о которых он какое-то время умалчивал. Как сообщает NEWS.ru, номером один для всех женщин является Джордж Клуни.

Причем второе место Блинова отдала неожиданному для многих претенденту - британцу Роберту Паттинсону. Его яркая необычная внешность стала для него визитной карточкой.

- На третьем месте «Джеймс Бонд», или Пирс Броснан. Кто ни разу не представлял себя девушкой Бонда? Что можно сказать про Пирса?! Потрясающий и красивый мужчина, и все тут. Два раза подряд был назван самым красивым мужчиной Америки и номинирован на «Золотой глобус». Приятно смотреть, браво! - поделилась своими впечатлениями Блинова.