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Общество7 сентября 2022 14:37

Иркутянам представили на суд мнение хирурга о самом брутальном актере Голливуда

При этом мужчине стать лидером не помешала даже операция на веках
Дарья БОЛЕСОВА
Женщина назвала еще два топовых актера Голливуда

Женщина назвала еще два топовых актера Голливуда

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пластический хирург Виктория Блинова высказала мнение о том, кто из актеров Голливуда является самым брутальным и желанным для женщин. При этом ему не помещали небольшие корректировки лица, о которых он какое-то время умалчивал. Как сообщает NEWS.ru, номером один для всех женщин является Джордж Клуни.

Причем второе место Блинова отдала неожиданному для многих претенденту - британцу Роберту Паттинсону. Его яркая необычная внешность стала для него визитной карточкой.

- На третьем месте «Джеймс Бонд», или Пирс Броснан. Кто ни разу не представлял себя девушкой Бонда? Что можно сказать про Пирса?! Потрясающий и красивый мужчина, и все тут. Два раза подряд был назван самым красивым мужчиной Америки и номинирован на «Золотой глобус». Приятно смотреть, браво! - поделилась своими впечатлениями Блинова.