В Иркутске дополнительно отремонтируют еще 16 участков дорог. Расскажем, где заменят асфальт. Фото пресс-службы мэрии города Иркутска

В Иркутске дополнительно отремонтируют еще 16 участков дорог, каждый площадью больше 100 «квадратов». Такие размеры у специалистов называются большими картами. Выполнять работы будут в ночное время, чтобы не создавать проблем для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Участки, требующие ремонта, были определены по обращениям жителей, - говорят в мэрии. – Уже выполнено восстановление изношенного дорожного покрытия на улице 1-й Московской, в проезде от Депутатской до Байкальского кольца. Приступили к ремонту на улице Розы Люксембург.

Возможность дополнительного ремонта дорог рассматривалась изначально и стала возможной за счет экономии, случившейся на торгах. Всего в этом году будет уложено более 16 тысяч квадратных метров нового асфальта на улицах, по которым поступали жалобы горожан.

КОНКРЕТНО

Где проведут ремонт большими картами в Иркутске

- улица Булавина (от дома № 12 до дома № 10б),

- дорога от микрорайона Юбилейный до микрорайона Ершовский,

- улица Геологов (в районе гаражного кооператива № 10),

- мост через реку Кая в микрорайоне Первомайском,

- улица Розы Люксембург (от 18-го до 21-го Советского переулка),

- улица Розы Люксембург (в районе дома № 10а),

- улица Курганская (от дома № 4 до остановки «Завод нерудных материалов»),

- улица Ямская (от улицы Декабрьских Событий до дома № 20),

- пересечение улиц Лызина и Красноярской,

- улица Сухэ-Батора, 1,

- проезд от улицы Рабочая вдоль реки Ушаковка (вблизи строения 6 и домов № 22б, 22а, 22в по улице Октябрьской Революции),

- пересечение улиц Фабричной и Мало-Якутской,

- улица Ржанова (от проспекта Маршала Жукова до улицы Дыбовского),

- дорога от пересечения с улицей Иркутской 30-й Дивизии в районе здания на Байкальской, 202, вдоль домов № 202/4, 202/3, 202/2, 200, 196, 192, 190, 186, 184 по Байкальской до пересечения с проездом в районе дома № 180.