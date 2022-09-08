В Иркутске дополнительно отремонтируют еще 16 участков дорог. Расскажем, где заменят асфальт. Фото пресс-службы мэрии города Иркутска
В Иркутске дополнительно отремонтируют еще 16 участков дорог, каждый площадью больше 100 «квадратов». Такие размеры у специалистов называются большими картами. Выполнять работы будут в ночное время, чтобы не создавать проблем для движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
- Участки, требующие ремонта, были определены по обращениям жителей, - говорят в мэрии. – Уже выполнено восстановление изношенного дорожного покрытия на улице 1-й Московской, в проезде от Депутатской до Байкальского кольца. Приступили к ремонту на улице Розы Люксембург.
Возможность дополнительного ремонта дорог рассматривалась изначально и стала возможной за счет экономии, случившейся на торгах. Всего в этом году будет уложено более 16 тысяч квадратных метров нового асфальта на улицах, по которым поступали жалобы горожан.
КОНКРЕТНО
Где проведут ремонт большими картами в Иркутске
- улица Булавина (от дома № 12 до дома № 10б),
- дорога от микрорайона Юбилейный до микрорайона Ершовский,
- улица Геологов (в районе гаражного кооператива № 10),
- мост через реку Кая в микрорайоне Первомайском,
- улица Розы Люксембург (от 18-го до 21-го Советского переулка),
- улица Розы Люксембург (в районе дома № 10а),
- улица Курганская (от дома № 4 до остановки «Завод нерудных материалов»),
- улица Ямская (от улицы Декабрьских Событий до дома № 20),
- пересечение улиц Лызина и Красноярской,
- улица Сухэ-Батора, 1,
- проезд от улицы Рабочая вдоль реки Ушаковка (вблизи строения 6 и домов № 22б, 22а, 22в по улице Октябрьской Революции),
- пересечение улиц Фабричной и Мало-Якутской,
- улица Ржанова (от проспекта Маршала Жукова до улицы Дыбовского),
- дорога от пересечения с улицей Иркутской 30-й Дивизии в районе здания на Байкальской, 202, вдоль домов № 202/4, 202/3, 202/2, 200, 196, 192, 190, 186, 184 по Байкальской до пересечения с проездом в районе дома № 180.