Росгвардия проводит набор кандидатов на военную службу по контракту в Ангарске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Управление Росгвардии по Иркутской области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту для комплектования полка оперативного назначения в городе Ангарск. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
- Денежное довольствие от 30000 до 200000 рублей, -отмечают в Управлении Росгвардии по Иркутской области.
Среди требования к кандидатам: гражданство России, возраст от 18 до 50 лет, отсутствие медицинских противопоказаний.
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Подробная информация по телефону: 89237077711.