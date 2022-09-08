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Общество8 сентября 2022 2:15

Росгвардия проводит набор кандидатов на военную службу по контракту в Ангарске

Зарплата достигает 200 тысяч рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Росгвардия проводит набор кандидатов на военную службу по контракту в Ангарске

Росгвардия проводит набор кандидатов на военную службу по контракту в Ангарске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управление Росгвардии по Иркутской области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту для комплектования полка оперативного назначения в городе Ангарск. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Денежное довольствие от 30000 до 200000 рублей, -отмечают в Управлении Росгвардии по Иркутской области.

Среди требования к кандидатам: гражданство России, возраст от 18 до 50 лет, отсутствие медицинских противопоказаний.

Подробная информация по телефону: 8(923)707-77-11

Подробная информация по телефону: 8(923)707-77-11

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Подробная информация по телефону: 89237077711.