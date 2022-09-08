Фото: Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева

6 сентября умер художник Владимир Бешнов из Иркутска. Также он был известен как член Союза художников России, график, проектировщик и педагог. Владимир Николаевич много лет руководил молодежным отделением при ИРО ВТОО «Союз художников России».

Умер художник Владимир Бешнов из Иркутска

Владимир Бешнов родился в Красноярске 10 декабря 1951 года. В 1971 году получил диплом декоративно-оформительского отделения Иркутского училища искусств. С 1973 года трудился в Иркутском творческо-производственном комбинате Художественного фонда РСФСР. Работал преподавателем в училище различные дисциплины на специальностях «Дизайн», «Живопись» и «Декоративно-прикладное искусство». Был активным участником российских и международных выставок. Его работы представлены в Усть-Ордынском бурятском национальном музее, Иркутском областном краеведческом музее, Байкальском музее, Музее железнодорожного транспорта России.

За заслуги в сфере развития культуры Владимир Николаевич был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации, серебряной медалью «Духовность. Традиции. Мастерство», медалью «70 лет дружбы Монголии и России» и другими ценными наградами. Умер художник Владимир Бешнов из Иркутска на 71-м году жизни.

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Умер художник Владимир Бешнов из Иркутска