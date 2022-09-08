Капитальный ремонт начался в Вихоревской городской больнице. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Вихоревскую городскую больницу начали капитально ремонтировать по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

- В числе приоритетных задач губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обозначил строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения. Работы в Вихоревской больнице будут вестись поэтапно на протяжении двух лет, - прокомментировал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Так, в течение 2022 года в медицинском учреждении обновят систему водоснабжения и пожарный трубопровод. Нужный материал уже привезли, смонтировали 140 метров трубопровода. Также рабочие устанавливают отмостки и бордюрный камень, закрепляют его. В 2023 году будут ремонтировать крышу здания и тепловой узел.

Всего на капитальное обновление Вихоревской городской больницы из бюджетов Иркутской области и страны в этом году направили 13 миллионов рублей, а в следующем году намерены выделить еще 35 миллионов.

Отметим, что по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» в 2022 году должны привести в порядок 28 медицинских учреждений нашего региона.