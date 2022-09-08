Большой концерт состоится в честь юбилея Иркутской области 10 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

10 сентября для Иркутской области в этом году - дата знаменательная. Регион празднует свой 85-ый день рождения. Венцом программы станет большой концерт, на котором выступят певица Максим и исполнитель Александр Маршал. Начнется выступление в 16:00 на площади Графа Сперанского. Хедлайнеры появятся на сцене с 19:30 до 22:00. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Завершится праздничная программа фейерверком. Его запустят в 22:30 в районе Нижней Набережной, около памятника основателю Иркутска Якову Похабову, - отметили в правительстве.

Также разогревать публику весь вечер будут творческие коллективы Приангарья: Вадим Точилин и шоу-балет «Бродвей», танцующий диско-хаус оркестр Offbeat orchestra, ансамбль русских народных инструментов «Байкал квартет», театр народной драмы, ансамбль «Степные напевы», фольклорный коллектив «Оберег», хореографический коллектив «Палитра».

Афиша

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как помолодеть на 15-20 лет без пластики. Секрет преображения от жительницы Иркутска. Ирину Шеметову перестали узнавать знакомые. (подробности)