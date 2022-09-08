Портал электронной записи кврачу38.рф обновили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье обновили портал электронной записи кврачу38.рф. Работы провели в рамках перехода государственной информационной системы в сфере здравоохранения на Единую цифровую платформу 2.0. Об этом сообщают в пресс-службе правительство Иркутской области.

- Функционал обновленного портала расширен и позволяет жителям области осуществить запись на прием к врачу и на диспансеризацию, узнать расписание работы врачей и сведения о медицинской организации, − отметил Алексей Шелехов.

В дальнейшем запланировано расширить перечень возможностей портала и запустить мобильное приложение.

Напомним, чтобы зайти на портал, необходимо авторизироваться через Госуслуги. Если Вы уже зарегистрированы, то авторизироваться нужно в разделе «Вход».

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