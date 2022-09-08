Игорь Кобзев: Иркутская область тесно сотрудничает с Монголией, Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев участвовал в пленарном заседании Восточного экономического форума, во время которого Президент России Владимир Путин говорил об изменениях в системе международных отношений и обозначил задачи по развитию Дальнего Востока и других территорий.

Напомним, тема форума в этом году - «На пути к многополярному миру». Глава государства отметил, что сейчас значительно усилилась роль динамичных, перспективных государств, и, в первую очередь, Азиатско-Тихоокеанского региона.

- По традиции, на площадке Восточного форума обсуждаются проекты и инициативы, которые имеют огромное значение для развития дальневосточных регионов нашей страны, для укрепления кооперационных, производственных связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона - как с нашими давними, традиционными партнерами, так и с теми государствами, которые еще только налаживают диалог с Россией по широкому спектру направлений и бизнес-проектов, - сказал Владимир Путин. - И конечно, встреча во Владивостоке - это хорошая возможность еще раз оценить ситуацию в глобальной экономике, обменяться мнениями относительно ее главных тенденций и основных рисков.

Игорь Кобзев отметил, что Приангарье давно и устойчиво взаимодействует с Азиатско-Тихоокеанский регионом, и, учитывая близость территорий, может стать «окном в Азию».

- Приангарье тесно сотрудничает с Монголией, Китаем и другими странами АТР , - сообщил глава региона. - В непростой в экономическом плане 2021 год предприятия Иркутской области увеличили объемы экспорта почти на 50%, и большая часть - по договорам с восточными соседями. Все эти наработки и контакты - хороший плацдарм для инвесторов, готовых завоевать восточные рынки.

Так, при поддержке властей Иркутской области, компании участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях с предпринимателями из Китая, Монголии и Казахстана. Благодаря этому удается обеспечить не только экспорт, но и импорт через эти страны. А новые рынки и логистические цепочки, отметил Игорь Кобзев, - это импульс к развитию не только региона, но и страны в целом.