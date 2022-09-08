Больше 40 тысяч рублей штрафа грозит мотоциклисту без прав в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Очередная погоня произошла на дорогах Иркутска вечером 7 сентября. Инспекторы ГИБДД пытались остановить лихача на мотоцикле «Honda CBR» на улице Старокузьмихинская, но тот игнорировал любые требования. Кроме того, пытаясь сбежать от полицейских, водитель выезжал на встречку, пронесся на красный несколько раз едва не устроил ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Через некоторое время мужчина заехал в один дворов на улице Рябикова, где не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль, после чего его задержали сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве. - Им оказался 28-летний местный житель, который управлял транспортным средством без соответствующего на то права.

Как установили полицейские, в прошлом году мотоциклиста лишили водительского удостоверения за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении мужчины составлено 7 административных протоколов, теперь ему грозит штраф на общую сумму более 40 тысяч рублей.

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