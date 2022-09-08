216 глав муниципальных образований и 2630 депутатов дум изберут в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подготовка к муниципальным выборам, назначенным на 11 сентября, проходит в Приангарье. В единый день голосования пройдут 513 муниципальных кампаний. В случае, если человек по уважительным причинам не сможет посетить избирательный участок, членов комиссии можно пригласить на дом. Об этом сообщают в Избирательной комиссии Иркутской области.

- Всего проходят муниципальные кампании по избранию 216 глав муниципальных образований и 2 630 депутатов дум, - отметил председатель Избирательной комиссии Иркутской области Ильи Дмитриева. - Из-за недостаточного числа кандидатов отложены 8 кампаний на 16 октября и 3 кампании на 20 ноября.

В Жигаловском и Тулунском районах зарегистрированы по 3 кандидата на пост мэра, в Слюдянском районе и Усолье-Сибирском – по 4 кандидата, в Усольском районе – 5 кандидатов, в Бодайбо и районе 6 кандидатов, в Катангском районе 8 кандидатов на пост мэра. Также избираются главы Шелехова, Нижнеудинска, Железногорска-Илимского. Избираются думы Жигаловского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Саянска, Усолья-Сибирского.

В списки избирателей включены более 788 тысяч человек. Для голосования отпечатано более 1,3 млн бюллетеней. Впервые на муниципальных выборах в Шелехове и Усолье-Сибирском будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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