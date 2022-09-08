Возле села Хайта Иркутской области потушили лесной пожар Фото: Светлана Макеева

Утром 8 сентября в лесах Иркутской области не зарегистрировано ни одного пожара. Накануне огонь подобрался на расстояние шести километров к селу Хайта Усольского района. Горели лиственные деревья. Пожар был потушен на площади 0,8 га. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В тушении было задействовано шесть человек лесопожарных формирований и две единицы техники, - отметили в ведомстве.

В минувшие сутки авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли один Ан-2 и одн легкомоторный самолет. Их налет составил 10 часов 40 минут.

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