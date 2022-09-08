Ограничение продажи алкоголя 11 сентября объявлено в Иркутске из-за Дня трезвости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение продажи алкоголя 11 сентября в Иркутске введено в связи со Всероссийским днем трезвости. Приобрести горячительные напитки в магазинах будет невозможно с 08:00 до 23:00. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ограничение продажи алкоголя 11 сентября в Иркутске

- Служба потребительского рынка и лицензирования региона информирует, что продажа алкоголя (включая пиво и пивные напитки) в день запрета является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических – от 100 до 300 тысяч рублей, - отмечают в правительстве Приангарья.

В этот день с 08:00 до 23:00 служба потребительского рынка и лицензирования также будет принимать от жителей области информацию о фактах незаконной продажи. Телефон горячей линии – 8-950-072-30-50.

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