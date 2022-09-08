Любовник задушил многодетную мать в Иркутской области. Фото:СУ СК России по Иркутской области

В Приангарье арестован мужчина, обвиняемый в убийстве многодетной матери. 4 сентября в поселке Куйтун загорелся частный дом. На место происшествия приехали пожарные, полицейские и следователи СК. Внутри было найдено тело 32-летней женщины. Как удалось установить позже, она скончалась от удушения. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» по горячим следам задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, - отмечают в ведомствах. - Им оказался 36-летний сожитель погибшей.

На допросе следователям СК он рассказал, что избил любимую во время ссоры, а затем задушил. Чтобы замести следы, он решил поджечь дом и сбежал. У убитой им женщины осталось трое несовершеннолетних детей. Мужчину заключили под стражу.

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