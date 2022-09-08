Из-за аварии 8 сентября без света остались дома в Октябрьском округе Иркутска

Фото: Иркутская электросетевая компания

Из-за аварийного отключения электричества часть Октябрьского округа Иркутска оказалась без света. По данным Иркутской электросетевой компании, обесточены дома на нескольких улицах города - Байкальской и Дальневосточной. Отключение не массовое, без света остались несколько десятков абонентов.

- Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 17:00 (Ирк), - рассказали в организации.

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям электроэнергии и горячей воды. Сейчас это происходит чаще обычного из-за наступившего осенне-зимнего периода. Необходимо провести ремонтные работы в энерго- и теплосетях, чтобы не допустить аварий в будущем.