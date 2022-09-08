Житель Забайкалья в попытке убить своего племянника насмерть сбил собственного сына

Фото: СК Забайкалья

В Тунгокоченском районе Забайкальского края произошла страшная по своей хладнокровности история: мужчина пытался убить своего родственника, но случайно насмерть задавил автомобилем собственного сына. Инцидент произошел 5 сентября 2022 года. Об этом рассказали в СК Забайкалья.

- В селе Усугли у обвиняемого возник конфликт и драка со своим племянником. В это же время обвиняемый, передвигаясь на своем автомобиле УАЗ, увидел племянника, стоящего вместе с группой людей на улице села. Решив убить родственника, мужчина, увеличив скорость автомобиля, направил его в группу людей. В результате наезда автомобиля был смертельно травмирован 40-летний сын обвиняемого, - рассказали в ведомстве.

Теперь убийце грозит 15 лет лишения свободы. Сейчас суд арестовал мужчину, он будет ждать приговор за решеткой.

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