В Иркутске появятся пять рисунков на фасадах зданий после фестиваля "Голос улиц"

На фестиваль съедутся художники со всей России Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске начался Всероссийский фестиваль уличного искусства "Голос улиц", на который приехали художники из разных регионов России. В рамках мероприятия свои проекты смогут реализовать 25 творцов из Иркутской области и 10 из других территорий страны. Об этом рассказали в администрации Иркутска.

- Талантливые художники рисуют на пяти фасадах зданий, находящихся по адресам: Маршала Конева, 78; Маршала Конева 30; Бульвар Рябикова, 12б; 5-ой Армии, 38; Ярославского, 286. Также участники оформят граффити кубы, которые разместят на острове Конный, - рассказали в мэрии.

Мероприятие закончится 11 сентября, это будет последний день фестиваля. Согласно официальному сайту проекта, главной целью является улучшение облика городов. Привычные и скучные остановки общественного транспорта, трансформаторные будки и многоэтажки станут ярче и интереснее.