В Тулуне пьяный 17-летний подросток на внедорожнике врезался в забор

К ответственности могут привлечь в том числе и родителей нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тулуне инспекторы задержали пьяного водителя внедорожника, который съехал с дороги и врезался в забор. Им оказался 17-летний местный житель. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на улице Мира города Тулуна водитель иномарки "Тойота Сурф" допустил съезд с дорожного покрытия и врезался в забор. Молодой человек пояснил, что авто взял у отца, не спросив на это разрешения. Процедура освидетельствования показала, что водитель внедорожника нетрезв, - сказано в сообщении.

Началось разбирательство. На нарушителя составили протокол за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения. Также сейчас могут привлечь к ответственности ничего не подозревающих родителей подростка - за то, что плохо исполняли обязанности по его воспитанию.

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