Полиция завершила поиски 18-летней матери двоих детей из Иркутска

Девушку искали с начала месяца Фото: ГУ МВД по Иркутской области

18-летняя мать двоих детей из Иркутска снова вернулась в семью после исчезновения. Ее нашли сотрудники МВД Иркутской области. В поисках принимали участие в том числе и волонтеры. Она ушла из дома 29 августа и не выходила на связь. Ее розыски шли достаточно долго, и закончились благополучно.

- Сотрудники полиции разыскали без вести пропавшую 18-летнюю иркутянку. Благодаря оперативникам девушка вернулась в семью, - рассказали в ведомстве.

Причина ее неожиданного для родственников исчезновения не поясняется. Но главное, что сейчас она снова с семьей, жива и здорова.

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