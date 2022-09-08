Спасатели Иркутска рассказали, кто им мешал при спасении 8 человек из горящей квартиры

В Иркутске из горящей квартиры на улице Чернышевского спасли восемь человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В МЧС Иркутской области поделились подробностями тушения сегодняшнего пожара на улице Чернышевского в региональном центре. Горела квартира в многоэтажном доме, время шло на минуты - если не начать локализовать возгорание как можно скорее, огонь может перекинуться на другие квартиры. Но неожиданно нашелся авто-хам, который не позволял пожарной машине выехать со двора после ликвидации возгорания.

- Дорогу перегородил припаркованный автомобиль. Его водитель наотрез отказался пропускать пожарную машину. Ситуацию удалось разрешить только с прибытием сотрудников Росгвардии. Автомобилист решил, что пожарные никуда не торопятся, ведь проблесковые маячки были выключены. Но вызов на другой пожар может прийти в любую минуту, и тогда счет уже пойдет на секунды. Малейшая задержка на дороге может привести к гибели людей, - рассказали в МЧС.

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