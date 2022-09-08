В 2022 году в Иркутской области от отравления алкоголем умерли 83 человека

Алкоголизм развивается у тех, кто начал пить в раннем возрасте Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Только за восемь месяцев 2022 года в Иркутской области зарегистрировали 444 случаев отравления алкоголем. 83 из них оказались летальными, а общее количество случаев отравления по сравнению с 2021 годом выросло на 25%. Об этом рассказали в областном Роспотребнадзоре.

- Одна из основных причин отравления - употребление населением высоких доз алкоголя. По уровню отравлений спиртосодержащей продукцией показатель в Иркутской области превышал среднероссийский в 2021 году среди детей - в 2,8 раза, подростков – в 1,6 раза, взрослых – в 1,1 раза, - рассказали в ведомстве.

При этом алкогольной зависимости напрямую зависит от возраста человека: чем раньше начинаете употреблять спиртные напитки, тем больше шанс развития алкоголизма.

Напомним, 11 сентября в России отмечают День трезвости.