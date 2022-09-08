Горячей воды не будет в том числе и в Марково Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение горячей воды в Иркутске 9 сентября анонсировал оператор городских теплосетей. Теплой воды не будет сразу в четырех округах: традиционно в Ленинском, Октябрьском и Правобережном, а также в Маркова. Сейчас полным ходом идет подготовка к отопительному сезону, поэтому на теплосетях идет регулярная работа.

Отключение горячей воды в Иркутске 9 сентября

Причиной отключения горячей воды стали ремонтные работы. О планах рассказал оператор теплосетей Иркутска:

- В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Баррикад, 101 и займемся обслуживанием трансформаторных подстанций и вводных устройств котельной Зимняя, 6. В Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Баумана, 211. В поселке Маркова проведем диагностику сети. В Октябрьском округе по улице Байкальской, 295/2 ремонт тепловой сети проведет ООО "Иркутская теплосетевая компания".