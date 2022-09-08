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Общество8 сентября 2022 12:01

Глава Заксобрания Иркутской области приехал в Тайшет для проверки ремонта музшколы

На реставрацию двух объектов потребовалось 20,5 миллиона рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: Законодательное собрание Иркутской области

Фото: Законодательное собрание Иркутской области

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников прибыл в Тайшет, чтобы проверить, как прошли ремонтные работы в детской музыкальной школе №2 и физкультурно-оздоровительного комплекса. Отчитался о проделанных делах мэр района Александр Величко. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания.

- Ремонт в музыкальной школе завершен. Были проведены демонтаж и монтаж нижних венцов здания, дверных блоков, отделочного слоя стен, потолков, пола, частично заменены балки перекрытий, обустроены санузлы, сделаны подвесные потолки, отремонтированы лестничные марши и заменена обшивка фасада. Что касается ФОКОТа, там завершены работы по монтажу корта и искусственного газона, монтаж резинового покрытия и разметка беговых дорожек должны быть выполнены до 15 сентября, - объяснили ситуацию в организации.

На ремонт двух зданий потратили 20,5 миллиона рублей - при этом музыкальная школа получила 6 миллионов рублей.

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