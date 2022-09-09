Синоптики рассказали, когда ждать дождь в Иркутске 9 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 9 сентября. В городе понемногу начинается похолодание. Сегодня в городе столбики уличных термометров покажут +18…+20 градусов и пойдет дождь. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 9 сентября

- Погода в Иркутске 9 сентября ожидается с переменной облачностью, в целом день пройдет без осадков, но вечером ждем слабый дождь, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северный, северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, составляет 724 миллиметра ртутного столба, что для данного времени года в городе является вариантом нормы.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 9 сентября также будет с переменной облачностью, местами в районах прольются кратковременные дожди. Сегодня возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Днем по области до +15…+20. Если небо закроют облака, похолодает до +6…+11.

Метеорологи предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности в лесах южных и центральных районов региона в 9-10 сентября.

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