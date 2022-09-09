Фельдшерско-акушерский пункт построили в поселке Тарма Братского района. Фото предоставлено министерством здравоохранения Иркутской области

Еще один ФАП возвели в Иркутской области. В этот раз радостное событие произошло в поселке Тарма Братского района. Пока в населенном пункте есть только здание, медучреждение еще нужно оснастить оборудованием и медицинской мебелью. Об этом сообщают в минздраве Приангарья.

- Принимать пациентов в пункте начнут после завершения процедуры лицензирования, - говорят в министерстве здравоохранения региона. – Сейчас там идет благоустройство территории вокруг фельдшерско-акушерского пункта.

Пока новый ФАП не откроет свои двери обращаться за помощью к медикам жители поселка могут по прежнему адресу. Фельдшер и медицинская сестра принимают пациентов в здании 1977 года постройки. Кстати, в Братском районе в 2022 году появится четыре ФАПа. Их построят также в деревнях Леоново, Куватка и в селе Дубынино.

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