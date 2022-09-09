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Общество9 сентября 2022 2:25

На улице Помяловского в Иркутске сносят незаконные гаражи

До конца года демонтируют еще 5 боксов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
На улице Помяловского в Иркутске сносят незаконные гаражи. Фото: администрация Иркутска

На улице Помяловского в Иркутске сносят незаконные гаражи. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске на улице Помяловского приступили к сносу самовольно построенных 7 гаражных боксов. Такое решение вынес Свердловский районный суд. Об этом сообщают в администрации города.

- Самовольные постройки выявлены в рамках мероприятий по муниципальному земельному контролю, – пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска. - Они возведены за границами земельного участка гаражного кооператива на территории, государственная собственность на которую не разграничена. Распоряжение о сносе вынесено в соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса РФ.

Еще пять гаражей планируют снести до конца года. Напомним, ранее здесь ужебыли демонтированы семь незаконных боксов.

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