В Октябрьском округе Иркутска приступили к приемке дворов. Фото: администрация Иркутска

В Октябрьском округе Иркутске началась приемка дворов. На благоустройство 40 территорий было выделено около 45 млн рублей из местного бюджета. Специалисты проверяют качество выполненных работ и устраняют замечания. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Сегодня среди основных замечаний – уборка строительного мусора, подсыпка грунта, – отметил глава округа Георгий Комаров. - Это мелкие недочеты, которые исправят до конца недели. Гарантийный срок ремонта в благоустроенных дворах составляет 3 года. В случае выявления дополнительных замечаний подрядная организация устранит их за свой счет.

В 40 дворах был заменен асфальт, обустроены тротуары, парковки и парковочные карманы, сделаны лестницы. По некоторым адресам установлены урны и лавки, а также обрезаны деревья.

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