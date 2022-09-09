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Общество9 сентября 2022 2:45

Форелевое хозяйство на острове Телячий выставили на продажу в Иркутске

Автор объявления запросил за сделку 14 млн рублей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Форелевое хозяйство на острове Телячий выставили на продажу в Иркутске. Фото: "Авито"

Форелевое хозяйство на острове Телячий выставили на продажу в Иркутске. Фото: "Авито"

Форелевое хозяйство на острове Телячий выставили на продажу в Иркутске. Объявление опубликовано в категории "Готовый бизнес" на сайте "Авито".

- Действующий бизнес по выращиванию и продаже форели, - говорится в сообщении. - Садковое хозяйство, мальковый цех, офисное и складское здание на территории острова, сторожка, беседки. Возможность строительства полноценной базы отдыха, либо исключительно развитие рыборазводного предприятия. Вода и территория острова оформлены, все разрешения и согласования имеются.

Цена сделки со скидкой - 14 миллионов рублей. Первоначальная стоимость - 17миллионов.

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