Полицейские помогли беременной женщине с детьми в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Накануне днем, 8 сентября, к экипажу ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», несущему службу на улице Рабочего Штаба, обратилась взволнованная беременная женщина. Она объяснила инспекторам, что выезжая из города ее автомобиль заглох - закончился бензин. При этом в салоне вместе с ней еще двое маленькитх детей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники ГИБДД оперативно отреагировали на просьбу женщины, привязав буксировочный трос помогли ей добраться до ближайшей АЗС. После чего продолжили несение службы, - рассказали в ведомстве.

«Большое спасибо за оказанную помощь», - записала видео с благодарностью Мария.

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